Оперштаб: Еще 1371 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В Москве выздоровел еще 1371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 931 296.

За сутки в столице выявлено 1511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 692 человека. Скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.