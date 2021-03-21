В Якутске руководителя кружка заподозрили в растлении школьниц

Следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал руководитель кружка, подозреваемый в растлении школьниц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), пункту "б" части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска, которая рассказала, что ее 10-летняя внучка посещает военно-патриотический кружок "Патриот" в МОБУ "Мархинская СОШ № 2", созданный школе в рамках деятельности Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, и руководитель кружка совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали, и при выяснении обстоятельств, установили, что это не единственный эпизод. Еще одна школьница, 13 лет, сообщила, что в июле 2020 года руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия.

По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу. Отмечается, что следствие располагает информацией о других эпизодах и просит пострадавших обращаться в СК.