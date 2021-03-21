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21.03.2021 15:07
Рубрика: Общество

Под Саратовом пенсионерку на носилках доставили в банк

Текст: Алексей Юхтанов

Родственники лежачей пенсионерки, получив отказ в выезде сотрудников "Почта банка" для ее обслуживания на дом, доставили ее для получения справки в офис банковского отделения на носилках. В банке пояснили, что предлагали родственникам иные варианты, которыми они отказались воспользоваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Фото: iStock
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Ранее в соцсетях был размещен видеосюжет, снятый в г. Энгельс Саратовской области, на котором лежачую на носилках женщину заносят в офис "Почта банка". В сюжете утверждалось о неработающей кнопке вызова для помощи при посещении маломобильных граждан. Внеся женщину в помещение, носилки разместили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, добиваясь личного присутствия, что и вынудило доставить таким образом ее в банк. Родственники пояснили, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.

В банке прокомментировали данную ситуацию. Первоначально в офис пришла дочь клиентки, которой пояснили, что информацию по счету могут представить только по предъявлении нотариально заверенной доверенности. Был предложен также другой вариант - установка клиенту мобильного приложения со всей необходимой информацией.

"Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путем - они принесли тяжело больную женщину в банк. Считаем эту ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация, мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам", - приводит агентство слова представителя кредитной организации.

Кроме того, в пресс-службе банка заявили, что кнопка вызова сотрудника в отделении банка исправна, но ее сигнал раздается только внутри отделения. Сотрудник отреагировал и вышел в течение минуты, утверждают в банке.

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