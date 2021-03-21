В Казани загорелось здание ГУМа

В Казани произошел пожар в ГУМе. Загорелась фасадная часть здания со стороны двора. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, причиной стало пригорание пищи в одном из кафе, расположенных в торговом центре.

Посетители и персонал самостоятельно покинули помещение. Их было около тридцати человек. Площадь возгорания 20 квадратных метров. Пожару присвоен 2 номер сложности.

Как уточняет старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место ЧП прибыл заместитель прокурора Вахитовского района Казани. Проводится проверка соблюдения правил пожарной безопасности.