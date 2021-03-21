Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
21 марта 2021 г. 01:05
Общество
Текст, фото: Артем Локалов (Саратовская область)

Велодорожки, новый павильон, пристань...

Как преображают место приземления Юрия Гагарина
К 60-летию первого полета человека в космос в Саратовской области кардинально изменили парк Покорителей космоса, который находится на месте, где Юрий Гагарин приземлился после первого полета в космос 12 апреля 1961 года. Спецкор "Родины" посмотрел, как парк выглядит сейчас.
На место приземления Юрия Гагарина вскоре можно будет приехать на велосипеде по специальной дороге.
На место приземления Юрия Гагарина вскоре можно будет приехать на велосипеде по специальной дороге.

- Я сразу увидел: река большая - Волга. Думаю, что здесь больше других рек таких нет, - значит, Волга. Потом смотрю, что-то вроде города, на одном берегу большой город и на другом значительный. Думаю, что-то вроде знакомое. Катапультирование произошло над берегом, по-моему, приблизительно около километра, - это цитата из доклада Юрия Гагарина о полете.

Парк покорителей космоса

А "большой" и "значительный" города - это Саратов и Энгельс на западном и восточном берегах Волги. Оттуда к месту приземления сейчас проще всего добраться на машине, но скоро планируют запустить и водный маршрут - для этого в селе Смеловка строят пристань. Или, как здесь говорят, порт на Волге.

На Волгу уже готов был приводниться первый космонавт. Но после раскрытия стабилизирующего парашюта его отнесло в сторону от реки на несколько километров.

Новый павильон и стена с главными событиями эпохи космонавтики...

...которая вблизи выглядит так.

В итоге первый космонавт приземлился на колхозное поле, прозванное затем Гагаринским. Туда из Энгельса протянули 13-километровую велотрассу. Можно будет взять велосипед на прокат - и приехать в Парк покорителей космоса. Велодорожку ведут параллельно с автодорогой, делают освещение и станцию, где можно перекусить и отдохнуть.

Фото: Артем Локалов
Друг Гагарина рассказал, как они добирались в Москву на крыше поезда

Фактически, это будет полноценный туристический маршрут, который займет весь день.

Если раньше на месте приземления (точнее, неподалеку от него) стояла только стела, посвященная первому космонавту, и копия капсулы, в которой он спускался, то теперь здесь завершается строительство нового павильона и каменной стены с главными событиями эры космонавтики. Реконструкция началась год назад и основные работы должны быть заверешены к 12 апреля нынешнего года.

Памятник Юрию Гагарину в Парке покорителей космоса.

Монументы с изображением космонавтов, которые поставили здесь несколько лет назад, переместили в другое место. Саму стелу отреставрировали и в ближайшее время в ее основание поместят капсулу с землей с родины Юрия Гагарина - смоленского села Клушино.

Сюда будет заложена капсула с землей с родины Юрия Гагарина.

Репортаж из Саратовской области с воспоминаниями очевидцев о приземлении Гагарина читайте на сайте "Родины" в ближайшее время.

Темы дня:
#журнал Родина
#космос
#Юрий Гагарин