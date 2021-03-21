К 60-летию первого полета человека в космос в Саратовской области кардинально изменили парк Покорителей космоса, который находится на месте, где Юрий Гагарин приземлился после первого полета в космос 12 апреля 1961 года. Спецкор "Родины" посмотрел, как парк выглядит сейчас.

На место приземления Юрия Гагарина вскоре можно будет приехать на велосипеде по специальной дороге.

- Я сразу увидел: река большая - Волга. Думаю, что здесь больше других рек таких нет, - значит, Волга. Потом смотрю, что-то вроде города, на одном берегу большой город и на другом значительный. Думаю, что-то вроде знакомое. Катапультирование произошло над берегом, по-моему, приблизительно около километра, - это цитата из доклада Юрия Гагарина о полете.

А "большой" и "значительный" города - это Саратов и Энгельс на западном и восточном берегах Волги. Оттуда к месту приземления сейчас проще всего добраться на машине, но скоро планируют запустить и водный маршрут - для этого в селе Смеловка строят пристань. Или, как здесь говорят, порт на Волге.

На Волгу уже готов был приводниться первый космонавт. Но после раскрытия стабилизирующего парашюта его отнесло в сторону от реки на несколько километров.

В итоге первый космонавт приземлился на колхозное поле, прозванное затем Гагаринским. Туда из Энгельса протянули 13-километровую велотрассу. Можно будет взять велосипед на прокат - и приехать в Парк покорителей космоса. Велодорожку ведут параллельно с автодорогой, делают освещение и станцию, где можно перекусить и отдохнуть.

Фактически, это будет полноценный туристический маршрут, который займет весь день.

Если раньше на месте приземления (точнее, неподалеку от него) стояла только стела, посвященная первому космонавту, и копия капсулы, в которой он спускался, то теперь здесь завершается строительство нового павильона и каменной стены с главными событиями эры космонавтики. Реконструкция началась год назад и основные работы должны быть заверешены к 12 апреля нынешнего года.

Монументы с изображением космонавтов, которые поставили здесь несколько лет назад, переместили в другое место. Саму стелу отреставрировали и в ближайшее время в ее основание поместят капсулу с землей с родины Юрия Гагарина - смоленского села Клушино.

Репортаж из Саратовской области с воспоминаниями очевидцев о приземлении Гагарина читайте на сайте "Родины" в ближайшее время.