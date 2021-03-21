В Новосибирске толпа мужчин избила пенсионера

Новосибирская полиция начала проверку по факту избиения пожилого мужчины группой неустановленных пока лиц возле одного из кафе в районе станции метро Золотая нива.

Как рассказали "РГ" в ГУ МВД, проверка была организована после того как жена потерпевшего написала заявление в правоохранительные органы. По данным полиции, избитый мужчина с травмами различной степени тяжести поступил в Городскую клиническую больницу № 1.

Первыми об инциденте в соцсетях сообщили очевидцы жестокой расправы над пенсионером. По словам посетителей кафе на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова, четверо молодых мужчин сначала затеяли драку в самом заведении. Затем, выйдя на улицу, они стали провоцировать компанию других посетителей, среди которых был пожилой мужчина, ребенок и несколько женщин.

После словесной перепалки они накинулись на пенсионера. По словам очевидца, трое хулиганов повалили мужчину, били лежачего, прыгали ему на голову и сбежали после того, как из кафе вышли другие люди. Сейчас полиция устанавливает личности нападавших, известно, что они попали в объектив камеры видеонаблюдения.