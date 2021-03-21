Новости

Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2" 09:52
Пашинян подтвердил покупку у России Су-30 без ракет 09:35
В Ставрополе задержали хулиганов, избивших мужчину с ребенком на руках 09:32
В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом 09:29
Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти 08:51
Власти Венесуэлы сообщили о теракте на газовом заводе 08:37
Врач-невролог назвал самые опасные позы во время сна 08:29
Власти курортного Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва отдыхающих 07:34
Япония попросила страны ограничить размеры своих делегаций на Олимпиаде 05:44
Число детей-мигрантов в введении погранслужбы США превысило 15 тысяч 04:51
Посол России назвал "практически мертвыми" отношения с Британией 04:16
Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя 03:52
Посол РФ в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций 02:28
Гол вратаря принес "Севилье" ничью в матче против "Вальядолида" 02:09
Опубликовано видео нокаутирующего удара Бетербиева в поединке с Дайнесом 01:51
Женская сборная России по гандболу завоевала право сыграть на Олимпиаде 01:27
В Сербии прошли протесты против ограничений из-за COVID-19 01:20
В Швеции захотели выпускать вакцину "Спутник V" 00:28
Чемпионат РФ по скоростному спуску на коньках прошел в парке "Патриот" 20.03.2021
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 398 тысяч человек 20.03.2021
Батуренко назначен новым главным тренером "Ротора" 20.03.2021
Россиянам предоставили право безвизового въезда в Северную Македонию 20.03.2021
В Киеве радикалы штурмуют офис Зеленского 20.03.2021
СМИ: С Оличем в ЦСКА вернутся Красич и Рахимич 20.03.2021
Посол России покинул Вашингтон, чтобы вылететь в Москву на консультации 20.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе задержали хулиганов, избивших мужчину с ребенком на руках

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил, что вместе с оперативными сотрудниками полиции задержал двух молодых людей, которые избили в Ставрополе мужчину с маленьким ребёнком на руках за сделанное им замечание.

Фото: iStock
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет

Имена задержанных не называются. Известно, что одному из них 19 лет, другому 21 год. Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

В настоящий момент следователь СКР проводит с задержанными следственные действия и будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснили в ведомстве.

Напомним, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя подозреваемые спровоцировали конфликт с прохожим. Они поочередно ударили кулаком в лицо 41-летнего мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына. В результате мужчина упал вместе с ребенком, а хулиганы сбежали. Пострадавший мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован.

В СК подчеркнули, что о произошедшем стало известно из социальных сетей, где пользователи опубликовали видеокадры произошедшего. Было возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь РГ-Видео

Главное сегодня

Посол РФ в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Япония попросила страны ограничить размеры своих делегаций на Олимпиаде
В Швеции захотели выпускать вакцину "Спутник V"
Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя
Европейские страны сообщили о введении новых ограничений
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты