Мясников назвал опасные продукты, которые могут привести к раку

Чрезмерное употребление так называемых "белых" продуктов способно вызвать развитие онкозаболеваний. Также они могут стать причиной набора лишнего веса и развития диабета.

Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1. В качестве опасных продуктов он назвал выпечку, сладости, белый рис, белые макароны и белый хлеб "с колоссальным гликемическим индексом".

Врач отметил, что из-за специфического питания, например, многие жители Индии имеют лишний вес. И во время поездок по этой стране прибавляются килограммы, потому что приходится питаться как индийцы.

Александр Мясников рекомендует употреблять в пищу вместо "белых" цельнозерновые продукты, а также овощи и фрукты.