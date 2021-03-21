На Кубани возросла площадь пожара в ангаре с покрышками

Площадь пожара на складе с автомобильными покрышками увеличилась на тысячу квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС России.

Как заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Николай Платонихин, сейчас площадь пожара в станице Динской, который вспыхнул утром в воскресенье, составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На складе находились два автомобиля. Один из них удалось спасти от огня, второй сгорел. Пожар локализован.

В результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия работают 78 человек и 14 единиц техники.

Как уточнили в администрации Динского района, склад находится в промышленной зоне на окраине станицы. Тем не менее, дымом от пожара накрыло районную больницу и два многоквартирных дома. Специалисты выясняют, не превышено ли в воздухе содержание опасных веществ.

- Сейчас мы проводим замеры на бензопирен в этих двух точках. По данным приборов, в районе ЦРБ превышений предельной нормы не наблюдается. Дальнейшие исследования продолжаются, - заявил врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Андрей Сурнин.