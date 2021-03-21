Росводресуры: Дефицит воды создает больше проблем, чем паводки

В Европейской части России проблема обеспечения водой на лето и осень стоит острее, чем угроза паводка, рассказал "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"Мы адаптируем водохозяйственный комплекс под ситуацию, чтобы потребности не расходились с возможностями, необходимо комплексно и основательно подходить к вопросу адаптации, рационализации процессов, от которых зависит не только стабильность многих отраслей, но и жизнь в целом, - сообщил он. - Вода - основа жизнеобеспечения, и ее роль в национальной продовольственной безопасности ключевая".

В прошлом году просело Цимлянское водохранилище, рассказал Дмитрий Кириллов, сейчас его запасы стараются восполнить, сократив пропуск воды через плотину. На Кубани накопления воды должны обеспечить нужны рисоводов, заверил руководитель Росводресурсов.

"Именно для того, чтобы маневрировать в дальнейшем, сейчас важно экономить воду, - объяснил Дмитрий Кириллов. - На Волге - рассматриваем спецпропуск для астраханского рыбохозяйства. Сейчас у нас его объем просматривается как 65-70 кубокилометров, а надо - 120".

Полностью интервью с Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".