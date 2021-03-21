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21.03.2021 19:00
Рубрика: В мире

В Японии отменили режим ЧС из-за коронавируса

Текст: Екатерина Забродина
В столице Японии и трех соседних префектурах, где до сих пор сохранялся режим чрезвычайной ситуации, связанный с коронавирусом, в полночь 22 марта (то есть с 18:00 21 марта по московскому времени) отменены ограничительные меры. Таким образом, они больше не действуют на всей территории страны, передает ТАСС.

Отмена касается префектур Канагава, Сайтама, Тиба и непосредственно Токио, где карантин продолжался два с половиной месяца. Впрочем, некоторые ограничения все равно остались. Например, заведения общепита, как и прежде, не смогут работать допоздна. Но если во время чрезвычайной ситуации рестораны и бары закрывались в восемь вечера, а за час до этого прекращали обслуживание, то теперь их работу продлили на час. Кроме того, жителей призывают без особой надобности не покидать дома, а работодателей - по возможности переводить сотрудников на удаленку.

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Впрочем, многие японцы давно вышли из изоляции, ходят в кафе и вообще ведут активный образ жизни. Другое дело, что они при этом соблюдают дисциплину и носят маски в общественных местах и даже по возможности на улице. Сегодня в столичном регионе и соседних префектурах регистрируют около 700 новый случаев заражения "короной" в день.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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