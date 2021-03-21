В Японии отменили режим ЧС из-за коронавируса

Отмена касается префектур Канагава, Сайтама, Тиба и непосредственно Токио, где карантин продолжался два с половиной месяца. Впрочем, некоторые ограничения все равно остались. Например, заведения общепита, как и прежде, не смогут работать допоздна. Но если во время чрезвычайной ситуации рестораны и бары закрывались в восемь вечера, а за час до этого прекращали обслуживание, то теперь их работу продлили на час. Кроме того, жителей призывают без особой надобности не покидать дома, а работодателей - по возможности переводить сотрудников на удаленку.

Впрочем, многие японцы давно вышли из изоляции, ходят в кафе и вообще ведут активный образ жизни. Другое дело, что они при этом соблюдают дисциплину и носят маски в общественных местах и даже по возможности на улице. Сегодня в столичном регионе и соседних префектурах регистрируют около 700 новый случаев заражения "короной" в день.