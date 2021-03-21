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21.03.2021 11:04
Рубрика: В мире

В Испании за год пандемия унесла жизни 112 медиков

Текст: Юрий Когалов

Пандемия коронавируса за год унесла жизни 112 медиков в Испании. Так совпало, что именно телефон 112 является экстренным номером, по которому в пиренейском королевстве, как и в других европейских странах, можно вызвать скорую помощь.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Как отметили в Генеральном совете ассоциаций врачей, первой жертвой пандемии в рядах испанских врачей стал Франсеск Кольядо, он скончался 18 марта 2020 года. "Мы в долгу перед теми, кого больше нет с нами. Мы передаем самые искренние объятия семьям", - заявили в совете, добавив, что сотни их коллег продолжают бороться с пандемией. Кстати, коронавирусную инфекцию испанские профсоюзы требуют признать профессиональным заболеванием врачей, поскольку они больше других повержены ей, а сама их профессия считалась профессией с повышенным риском.

В Испании это действительно так, страна занимает первое место в мире по количеству медиков, переболевших COVID-19. Речь идет о более чем 127 тысячах врачей, медсестер и других работников системы здравоохранения, более половины их них переболели весной 2020 года, когда в пиренейском королевстве свирепствовала первая волна пандемии коронавируса (сейчас уже третья). Во многом это было связано с нехваткой защитных материалов и персонала, медикам приходилось проводить на работе по несколько смен, а вместо защитных костюмов использовать мусорные пакеты. В связи с этим несколько профсоюзов даже подали иски против правительства Испании в Верховный суд страны, напоминает La Razon.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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