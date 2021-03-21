В Вооруженных силах за сутки вылечили от коронавируса 37 военнослужащих

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 37 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые, начиная с марта прошлого года, избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 31 тысячи 976 человек.

По сведениям на вечер 21 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 110 тысяч 919 военнослужащих. В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 546 военных. Это меньше, чем было в минувшую субботу и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 392 таких пациента лежат в военных госпиталях. Трое находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 151 человек лечится на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один больной в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести - 2 человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене. Эти показатели за минувшие сутки не изменились. В Минобороны отметили, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали более 18 тысячам пациентов, 6 тысяч 362 из которых - гражданские. Всех их обеспечили необходимым лечением в стационарных условиях, а после выздоровления выписали.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи: от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.