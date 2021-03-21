Видео: Во Львовской области пациентов ковидной больницы кормят через окно

В социальные сети просочилось удручающее видео, снятое очевидцами под стенами больницы города Стебник Львовской области, где лечат пациентов с коронавирусом. Людей, изолированных в своей палатах, кормят... с улицы через окно.

Видео, опубликованное в Facebook-группе "Трускавец /Украина Сегодня", разместил у себя портал lvov.strana.ua. На кадрах видно, как две женщины в масках (одна из них - в перчатках, а вторая - просто в фартуке) расположились с кастрюлями под окнами здания. Половником они раскладывают еду (похожую на гречку) по тарелкам и передают кому-то внутрь. Женщины "на раздаче" даже перебрасываются с силуэтами за стеклом парой слов, потом деловито собирают посуду в большую спортивную сумку и уходят.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый признал катастрофическую нехватку медперсонала в в регионе, попросив "подкрепления" из других областей. "РГ" также приводила "крик души" заведующей коронавирусным отделением Закарпатской клинической больницы Оксаны Цимботы, рассказавшей о нескончаемом потоке тяжелых, кислородозависимых пациентов. "У нас ситуация критическая... Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они ничем не оборудованы", - признала врач. По ее словам, все сотрудники больницы больше не могут работать в таких условиях, "просто падают". Не выдерживают не только люди, но и система энергоснабжения: "Исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на такое напряжение... Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах".