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21.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1511
  • 2 Санкт-Петербург 881
  • 3 Московская область 648
  • 4 Нижегородская область 346
  • 5 Ростовская область 243
  • 6 Воронежская область 205
  • 7 Самарская область 205
  • 8 Иркутская область 185
  • 9 Саратовская область 165
  • 10 Свердловская область 157
  • 11 Челябинская область 140
  • 12 Волгоградская область 133
  • 13 Пермский край 129
  • 14 Ленинградская область 127
  • 15 Красноярский край 127
  • 16 Краснодарский край 123
  • 17 Республика Башкортостан 116
  • 18 Ставропольский край 115
  • 19 Алтайский край 111
  • 20 Тверская область 110
  • 21 Пензенская область 107
  • 22 Ульяновская область 103
  • 23 Вологодская область 102
  • 24 Кировская область 101
  • 25 Курская область 100
  • 26 Тульская область 98
  • 27 Тамбовская область 97
  • 28 Ярославская область 97
  • 29 Омская область 96
  • 30 Новосибирская область 96
  • 31 Липецкая область 91
  • 32 Белгородская область 90
  • 33 Брянская область 89
  • 34 Архангельская область 87
  • 35 Республика Карелия 85
  • 36 Удмуртская Республика 85
  • 37 Оренбургская область 80
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 79
  • 39 Владимирская область 78
  • 40 Мурманская область 76
  • 41 Калужская область 74
  • 42 Тюменская область 74
  • 43 Псковская область 70
  • 44 Астраханская область 70
  • 45 Забайкальский край 70
  • 46 Республика Коми 67
  • 47 Калининградская область 67
  • 48 Ивановская область 67
  • 49 Республика Бурятия 65
  • 50 Орловская область 62
  • 51 Смоленская область 61
  • 52 Рязанская область 60
  • 53 Приморский край 55
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 53
  • 55 Республика Крым 53
  • 56 Хабаровский край 52
  • 57 Курганская область 49
  • 58 Республика Татарстан 46
  • 59 Костромская область 44
  • 60 Кемеровская область 44
  • 61 Новгородская область 43
  • 62 Республика Чувашия 42
  • 63 Республика Дагестан 40
  • 64 Республика Мордовия 36
  • 65 Севастополь 31
  • 66 Томская область 31
  • 67 Республика Саха (Якутия) 30
  • 68 Республика Калмыкия 28
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • 70 Амурская область 24
  • 71 Республика Марий Эл 23
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 18
  • 73 Камчатский край 16
  • 74 Республика Хакасия 16
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 76 Республика Алтай 13
  • 77 Сахалинская область 12
  • 78 Республика Ингушетия 11
  • 79 Чеченская Республика 11
  • 80 Республика Адыгея 8
  • 81 Магаданская область 3
  • 82 Еврейская автономная область 3
  • 83 Ненецкий автономный округ 2
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 456 869 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0%
  • 2. Магаданская область 0,04%
  • 3. Сахалинская область 0,05%
За последние сутки подтверждена 371 смерть:
  • Москва 50
  • Санкт-Петербург 37
  • Московская область 26
  • Воронежская область 21
  • Нижегородская область 15
  • Краснодарский край 13
  • Свердловская область 12
  • Красноярский край 12
  • Ленинградская область 10
  • Ростовская область 10
  • Тульская область 9
  • Пермский край 9
  • Алтайский край 9
  • Иркутская область 8
  • Смоленская область 7
  • Архангельская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Волгоградская область 6
  • Оренбургская область 6
  • Саратовская область 6
  • Челябинская область 6
  • Владимирская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Новосибирская область 5
  • Ивановская область 4
  • Тверская область 4
  • Астраханская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Пензенская область 4
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Крым 3
  • Кемеровская область 3
  • Камчатский край 3
  • Амурская область 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Хакасия 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Бурятия 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 95 030 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8743 человека:
  • Москва 1371
  • Московская область 571
  • Нижегородская область 379
  • Санкт-Петербург 291
  • Астраханская область 287
  • Челябинская область 254
  • Ростовская область 249
  • Самарская область 245
  • Воронежская область 242
  • Свердловская область 169
  • Республика Карелия 160
  • Иркутская область 156
  • Пермский край 151
  • Пензенская область 148
  • Кировская область 147
  • Саратовская область 143
  • Краснодарский край 126
  • Волгоградская область 125
  • Тверская область 122
  • Ленинградская область 121
  • Красноярский край 117
  • Архангельская область 115
  • Республика Башкортостан 114
  • Ульяновская область 106
  • Курская область 104
  • Алтайский край 101
  • Вологодская область 99
  • Тульская область 96
  • Брянская область 87
  • Ханты-Мансийский автономный округ 87
  • Омская область 85
  • Ставропольский край 84
  • Приморский край 83
  • Калужская область 79
  • Удмуртская Республика 76
  • Ярославская область 71
  • Тамбовская область 70
  • Республика Бурятия 70
  • Кабардино-Балкарская Республика 69
  • Новгородская область 64
  • Республика Коми 63
  • Калининградская область 63
  • Тюменская область 63
  • Томская область 63
  • Орловская область 62
  • Владимирская область 61
  • Оренбургская область 61
  • Курганская область 58
  • Хабаровский край 56
  • Забайкальский край 55
  • Республика Саха (Якутия) 52
  • Рязанская область 51
  • Новосибирская область 51
  • Кемеровская область 44
  • Республика Марий Эл 42
  • Республика Чувашия 41
  • Республика Северная Осетия - Алания 40
  • Республика Крым 39
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Смоленская область 38
  • Амурская область 38
  • Республика Дагестан 35
  • Республика Мордовия 35
  • Белгородская область 34
  • Мурманская область 34
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  • Ивановская область 29
  • Камчатский край 27
  • Республика Калмыкия 26
  • Псковская область 24
  • Сахалинская область 22
  • Республика Татарстан 21
  • Костромская область 18
  • Липецкая область 17
  • Республика Тыва 17
  • Республика Адыгея 15
  • Севастополь 14
  • Чеченская Республика 12
  • Республика Хакасия 5
  • Магаданская область 4
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 069 395.

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