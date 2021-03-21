За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1511

2 Санкт-Петербург 881

3 Московская область 648

4 Нижегородская область 346

5 Ростовская область 243

6 Воронежская область 205

7 Самарская область 205

8 Иркутская область 185

9 Саратовская область 165

10 Свердловская область 157

11 Челябинская область 140

12 Волгоградская область 133

13 Пермский край 129

14 Ленинградская область 127

15 Красноярский край 127

16 Краснодарский край 123

17 Республика Башкортостан 116

18 Ставропольский край 115

19 Алтайский край 111

20 Тверская область 110

21 Пензенская область 107

22 Ульяновская область 103

23 Вологодская область 102

24 Кировская область 101

25 Курская область 100

26 Тульская область 98

27 Тамбовская область 97

28 Ярославская область 97

29 Омская область 96

30 Новосибирская область 96

31 Липецкая область 91

32 Белгородская область 90

33 Брянская область 89

34 Архангельская область 87

35 Республика Карелия 85

36 Удмуртская Республика 85

37 Оренбургская область 80

38 Ханты-Мансийский автономный округ 79

39 Владимирская область 78

40 Мурманская область 76

41 Калужская область 74

42 Тюменская область 74

43 Псковская область 70

44 Астраханская область 70

45 Забайкальский край 70

46 Республика Коми 67

47 Калининградская область 67

48 Ивановская область 67

49 Республика Бурятия 65

50 Орловская область 62

51 Смоленская область 61

52 Рязанская область 60

53 Приморский край 55

54 Кабардино-Балкарская Республика 53

55 Республика Крым 53

56 Хабаровский край 52

57 Курганская область 49

58 Республика Татарстан 46

59 Костромская область 44

60 Кемеровская область 44

61 Новгородская область 43

62 Республика Чувашия 42

63 Республика Дагестан 40

64 Республика Мордовия 36

65 Севастополь 31

66 Томская область 31

67 Республика Саха (Якутия) 30

68 Республика Калмыкия 28

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 25

70 Амурская область 24

71 Республика Марий Эл 23

72 Республика Северная Осетия-Алания 18

73 Камчатский край 16

74 Республика Хакасия 16

75 Карачаево-Черкесская Республика 15

76 Республика Алтай 13

77 Сахалинская область 12

78 Республика Ингушетия 11

79 Чеченская Республика 11

80 Республика Адыгея 8

81 Магаданская область 3

82 Еврейская автономная область 3

83 Ненецкий автономный округ 2

84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 456 869 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0%

2. Магаданская область 0,04%

3. Сахалинская область 0,05% За последние сутки подтверждена 371 смерть: Москва 50

Санкт-Петербург 37

Московская область 26

Воронежская область 21

Нижегородская область 15

Краснодарский край 13

Свердловская область 12

Красноярский край 12

Ленинградская область 10

Ростовская область 10

Тульская область 9

Пермский край 9

Алтайский край 9

Иркутская область 8

Смоленская область 7

Архангельская область 7

Республика Чувашия 7

Волгоградская область 6

Оренбургская область 6

Саратовская область 6

Челябинская область 6

Владимирская область 5

Удмуртская Республика 5

Новосибирская область 5

Ивановская область 4

Тверская область 4

Астраханская область 4

Ставропольский край 4

Пензенская область 4

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Республика Крым 3

Кемеровская область 3

Камчатский край 3

Амурская область 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Республика Хакасия 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Бурятия 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 95 030 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8743 человека: Москва 1371

Московская область 571

Нижегородская область 379

Санкт-Петербург 291

Астраханская область 287

Челябинская область 254

Ростовская область 249

Самарская область 245

Воронежская область 242

Свердловская область 169

Республика Карелия 160

Иркутская область 156

Пермский край 151

Пензенская область 148

Кировская область 147

Саратовская область 143

Краснодарский край 126

Волгоградская область 125

Тверская область 122

Ленинградская область 121

Красноярский край 117

Архангельская область 115

Республика Башкортостан 114

Ульяновская область 106

Курская область 104

Алтайский край 101

Вологодская область 99

Тульская область 96

Брянская область 87

Ханты-Мансийский автономный округ 87

Омская область 85

Ставропольский край 84

Приморский край 83

Калужская область 79

Удмуртская Республика 76

Ярославская область 71

Тамбовская область 70

Республика Бурятия 70

Кабардино-Балкарская Республика 69

Новгородская область 64

Республика Коми 63

Калининградская область 63

Тюменская область 63

Томская область 63

Орловская область 62

Владимирская область 61

Оренбургская область 61

Курганская область 58

Хабаровский край 56

Забайкальский край 55

Республика Саха (Якутия) 52

Рязанская область 51

Новосибирская область 51

Кемеровская область 44

Республика Марий Эл 42

Республика Чувашия 41

Республика Северная Осетия - Алания 40

Республика Крым 39

Карачаево-Черкесская Республика 39

Смоленская область 38

Амурская область 38

Республика Дагестан 35

Республика Мордовия 35

Белгородская область 34

Мурманская область 34

Ямало-Ненецкий автономный округ 31

Ивановская область 29

Камчатский край 27

Республика Калмыкия 26

Псковская область 24

Сахалинская область 22

Республика Татарстан 21

Костромская область 18

Липецкая область 17

Республика Тыва 17

Республика Адыгея 15

Севастополь 14

Чеченская Республика 12

Республика Хакасия 5

Магаданская область 4

Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 069 395.