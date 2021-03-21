За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1511
- 2 Санкт-Петербург 881
- 3 Московская область 648
- 4 Нижегородская область 346
- 5 Ростовская область 243
- 6 Воронежская область 205
- 7 Самарская область 205
- 8 Иркутская область 185
- 9 Саратовская область 165
- 10 Свердловская область 157
- 11 Челябинская область 140
- 12 Волгоградская область 133
- 13 Пермский край 129
- 14 Ленинградская область 127
- 15 Красноярский край 127
- 16 Краснодарский край 123
- 17 Республика Башкортостан 116
- 18 Ставропольский край 115
- 19 Алтайский край 111
- 20 Тверская область 110
- 21 Пензенская область 107
- 22 Ульяновская область 103
- 23 Вологодская область 102
- 24 Кировская область 101
- 25 Курская область 100
- 26 Тульская область 98
- 27 Тамбовская область 97
- 28 Ярославская область 97
- 29 Омская область 96
- 30 Новосибирская область 96
- 31 Липецкая область 91
- 32 Белгородская область 90
- 33 Брянская область 89
- 34 Архангельская область 87
- 35 Республика Карелия 85
- 36 Удмуртская Республика 85
- 37 Оренбургская область 80
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 79
- 39 Владимирская область 78
- 40 Мурманская область 76
- 41 Калужская область 74
- 42 Тюменская область 74
- 43 Псковская область 70
- 44 Астраханская область 70
- 45 Забайкальский край 70
- 46 Республика Коми 67
- 47 Калининградская область 67
- 48 Ивановская область 67
- 49 Республика Бурятия 65
- 50 Орловская область 62
- 51 Смоленская область 61
- 52 Рязанская область 60
- 53 Приморский край 55
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 53
- 55 Республика Крым 53
- 56 Хабаровский край 52
- 57 Курганская область 49
- 58 Республика Татарстан 46
- 59 Костромская область 44
- 60 Кемеровская область 44
- 61 Новгородская область 43
- 62 Республика Чувашия 42
- 63 Республика Дагестан 40
- 64 Республика Мордовия 36
- 65 Севастополь 31
- 66 Томская область 31
- 67 Республика Саха (Якутия) 30
- 68 Республика Калмыкия 28
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- 70 Амурская область 24
- 71 Республика Марий Эл 23
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 18
- 73 Камчатский край 16
- 74 Республика Хакасия 16
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 15
- 76 Республика Алтай 13
- 77 Сахалинская область 12
- 78 Республика Ингушетия 11
- 79 Чеченская Республика 11
- 80 Республика Адыгея 8
- 81 Магаданская область 3
- 82 Еврейская автономная область 3
- 83 Ненецкий автономный округ 2
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 456 869 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0%
- 2. Магаданская область 0,04%
- 3. Сахалинская область 0,05%
За последние сутки подтверждена 371 смерть:
- Москва 50
- Санкт-Петербург 37
- Московская область 26
- Воронежская область 21
- Нижегородская область 15
- Краснодарский край 13
- Свердловская область 12
- Красноярский край 12
- Ленинградская область 10
- Ростовская область 10
- Тульская область 9
- Пермский край 9
- Алтайский край 9
- Иркутская область 8
- Смоленская область 7
- Архангельская область 7
- Республика Чувашия 7
- Волгоградская область 6
- Оренбургская область 6
- Саратовская область 6
- Челябинская область 6
- Владимирская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Новосибирская область 5
- Ивановская область 4
- Тверская область 4
- Астраханская область 4
- Ставропольский край 4
- Пензенская область 4
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Крым 3
- Кемеровская область 3
- Камчатский край 3
- Амурская область 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Республика Хакасия 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 95 030 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8743 человека:
- Москва 1371
- Московская область 571
- Нижегородская область 379
- Санкт-Петербург 291
- Астраханская область 287
- Челябинская область 254
- Ростовская область 249
- Самарская область 245
- Воронежская область 242
- Свердловская область 169
- Республика Карелия 160
- Иркутская область 156
- Пермский край 151
- Пензенская область 148
- Кировская область 147
- Саратовская область 143
- Краснодарский край 126
- Волгоградская область 125
- Тверская область 122
- Ленинградская область 121
- Красноярский край 117
- Архангельская область 115
- Республика Башкортостан 114
- Ульяновская область 106
- Курская область 104
- Алтайский край 101
- Вологодская область 99
- Тульская область 96
- Брянская область 87
- Ханты-Мансийский автономный округ 87
- Омская область 85
- Ставропольский край 84
- Приморский край 83
- Калужская область 79
- Удмуртская Республика 76
- Ярославская область 71
- Тамбовская область 70
- Республика Бурятия 70
- Кабардино-Балкарская Республика 69
- Новгородская область 64
- Республика Коми 63
- Калининградская область 63
- Тюменская область 63
- Томская область 63
- Орловская область 62
- Владимирская область 61
- Оренбургская область 61
- Курганская область 58
- Хабаровский край 56
- Забайкальский край 55
- Республика Саха (Якутия) 52
- Рязанская область 51
- Новосибирская область 51
- Кемеровская область 44
- Республика Марий Эл 42
- Республика Чувашия 41
- Республика Северная Осетия - Алания 40
- Республика Крым 39
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Смоленская область 38
- Амурская область 38
- Республика Дагестан 35
- Республика Мордовия 35
- Белгородская область 34
- Мурманская область 34
- Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- Ивановская область 29
- Камчатский край 27
- Республика Калмыкия 26
- Псковская область 24
- Сахалинская область 22
- Республика Татарстан 21
- Костромская область 18
- Липецкая область 17
- Республика Тыва 17
- Республика Адыгея 15
- Севастополь 14
- Чеченская Республика 12
- Республика Хакасия 5
- Магаданская область 4
- Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 069 395.