Указ главы Республики Адыгея от 19 марта 2021 года № 41 "О внесении изменений в пункт 10 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 2 марта 2021 года № 01-00-02/58-1273-2021 постановляю:

1. Внести в пункт 10 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, 2; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2021, март) следующие изменения:

1) абзац "а" подпункта 1 признать утратившим силу;

2) подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

"6) организация общественного питания осуществляется при условии расстановки столов на расстоянии 1,5 метра, при этом проведение банкетных мероприятий осуществляется при условии заполнения не более 50% от наполняемости зала обслуживания;

7) деятельность организаций с массовым посещением людей (театров, концертных залов, музеев, выставочных залов, библиотек и других организаций), за исключением организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров), осуществляется при условии заполнения не более 50% от наполняемости помещения;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







