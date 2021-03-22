АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило мероприятия по лесовосстановлению в сибирских регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" высадило 38 тысяч сеянцев сосны обыкновенной в сибирских регионах. Экологические мероприятия по лесовосстановлению на территориях производства работ по программе технического перевооружения и реконструкции производственных объектов были реализованы предприятием в соответствии с федеральным законодательством.

Общие вложения акционерного общества в работы по лесовосстановлению составили более 15 млн рублей. Сеянцы сосны обыкновенной были высажены в Томской области и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. На территории Красноярского края лесовосстановление выполнялось способом механизированного посева семян сосны обыкновенной. Общая площадь участков, на которых были проведены компенсационные высадки, составляет более 122 гектаров. Участки для высадки были определены совместно с региональными лесничествами и органами власти. Селекционный материал был произведен в специализированных питомниках и адаптирован для посадки на территории Западной Сибири, что значительно повышает уровень выживаемости искусственных лесных насаждений.

Работа по восполнению лесного фонда в регионах присутствия акционерного общества ведется на регулярной основе. В 2021 году планируется выполнить лесовосстановление на территории Омской, Новосибирской, Томской областей и Красноярского края на общей площади в 124 гектара.

В рамках экологических компенсационных мероприятий акционерное общество осуществляет не только высадку деревьев, но и восстанавливает биоразнообразие водных ресурсов в регионах ведения производственной деятельности. За последние пять лет предприятие выпустило в реки Западной Сибири порядка 600 тысяч особей нельмы, муксуна, осетра сибирского, пеляди и хариуса.

Справка

АО "Транснефть - Западная Сибирь" проводит работы по компенсационному лесовосстановлению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.05.2019 N566 "Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со ст. 43-46 Лесного кодекса РФ, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"