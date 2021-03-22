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Рубрика: Спорт

"Барселона" разгромила в гостях "Реал Сосьедад" со счетом 6:1

Текст: Артур Нанян
В центральном матче 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила на выезде "Реал Сосьедад" - 6:1. Беспроигрышная серия каталонцев в Примере достигла 18 встреч.

А ведь клуб из Сан-Себастьяна проводит очень сильный сезон, продолжая борьбу за место в Лиге чемпионов. До визита "Барселоны" команда проиграла лишь два матча на своем поле: "Валенсии" и "Атлетико".

Фото: gettyimages
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Безусловно, "сине-гранатовые" сейчас в хорошей форме, но мало кто ожидал, что дело закончится разгромом. У гостей по два мяча забили Сержиньо Дест и Лионель Месси, еще по мячу записали в свой актив Антуан Гризманн с Усманом Дембеле. Хозяева ответили лишь точным ударом Андера Барренечеа.

К слову, эта игра стала исторической для Месси. Отныне аргентинец - рекордсмен по числу официальных встреч в составе "Барселоны" (768). По данному показателю Лионель обогнал Хави. Кроме того, "сине-гранатовые" забивают 100 и больше мячей в 16 сезонах подряд - с перевода Месси в основную команду.

Что касается ситуации в турнирной таблице Примеры, то лидирует по-прежнему "Атлетико", набравший 66 очков. Далее идут "Барселона" (62), "Реал" (60) и "Севилья" (55).

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Лига чемпионов 2020/2021 Лионель Месси

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