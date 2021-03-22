Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.03.2021,  
14:24
Текст:  Антон Валагин

Два истребителя ВВС Тайваня разбились одновременно

Два одноместных истребителя F-5 Tiger II ВВС Тайваня столкнулись у юго-восточного побережья острова. После катастрофы самолеты упали в море.

Авария произошла 22 марта во время учебного полета. В поисково-спасательной операции задействованы вертолет ВВС, корабли береговой охраны, другие суда. Найдено катапультное кресло одного из пилотов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Высадку российских десантников в Беларуси показали на видео

Самолеты приписаны к 439-му смешанному авиационному крылу с авиабазы Чихханг близ города Пиндун, сообщил Dambiev. Один из пилотов, лейтенант Луо Шанхуа обнаружен в тяжелом состоянии, второго летчика, лейтенанта Пань Инчженя ищут.

ВВС Тайваня приостановили полеты F-5, пишет The Straits Times со ссылкой на командование военно-воздушных сил. Издание напомнило, что это третья авиакатастрофа в боевой авиации острова за последние полгода. В октябре разбился еще один F-5, летчик погиб. В ноябре у восточного побережья Тайваня разбился намного более современный истребитель F-16, его пилот также погиб.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Forbes впечатлили возможности МиГ-31 в Арктике 21.03.2021
Произведение искусства: американский пилот развеял мифы о МиГ-23 18.03.2021
Украина планирует обзавестись F-35 16.03.2021
ВВС
На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП 12.03.2021
Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике 10.03.2021
авиакатастрофы
Американский имитатор Су-57 разбился 24.01.2021
Разбился последний построенный в СССР МиГ-21 25.09.2020