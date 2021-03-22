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22.03.2021 18:59
Рубрика: В мире

Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками

Текст: Екатерина Забродина

Ветеран немецких консерваторов, экс-министр юстиции Баварии Альфред Заутер покинул фракцию Христаинско-социального союза ("сестринской" партии в альянсе с Христианско-демократическим союзом, где состоит Меркель) из-за коррупционного скандала с масками. Об этом сообщает Spiegel online.

Фото: Matthias Kern/Getty Images
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Чтобы предотвратить возможное исключение из фракции, политик ХСС добровольно, "но под давлением" прекратил членство в парламентской группе, где состоял с 1990-х годов, о чем сообщил в письме ее председателю, которое попало в распоряжение издания. При этом 70-летний политик убежден, что обвинения против него "окажутся безосновательными". "Я хотел бы быть повторно принятым в группу после завершения процедуры", - говорится в письме.

Напомним, прокуратура Мюнхена расследует роль Заутера в многомиллионном бизнесе с поставками масок, которые, в частности, одна текстильная компания из Гессена продала правительству Баварии. По сообщениям СМИ, баварец якобы получил крупные суммы в размере более одного миллиона евро в связи с бизнесом. В прошлую среду сотрудники Управления криминальной полиции Баварии провели обыск в его офисе в ландтаге. Сам экс-министр отверг обвинения через своего адвоката.

В воскресенье он уже подал в отставку со всех партийных постов. Ранее Заутер был, в частности, членом президиума и правления ХСС, возглавлял финансовую комиссию.

Ранее на подобных масочных скандалах "погорели" два депутата бундестага из фракции ХДС/ХСС - однопартиец и земляк Заутера, баварский политик Георг Нюсляйн и его коллега из Баден-Вюртемберга Николас Лёбель, который фактически подставил однопарийцев перед выборами в местный ландтаг. Оба сдали свои мандаты.

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