Постановление правительства Хабаровского края от 19 марта 2021 года № 76-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий и признании утратившим силу постановления Правительства Хабаровского края от 16 октября 2020 г. № 444-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Снять с 22 марта 2021 г. ограничительные мероприятия, установленные подпунктом 2.2 пункта 2, пунктами 21, 3 постановления Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

2. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется при условии соблюдения масочного режима, а также дезинфекционного режима, предусмотренного методическими рекомендациями по организации работы предприятий в условиях распространения рисков новой коронавирусной инфекции и иными методическими рекомендациями, принятыми для отдельных видов деятельности Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Рекомендовать работодателям исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья, а также с учетом вакцинации сотрудников осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин, работников, имеющих хронические заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих перехода на дистанционный режим работы, согласно приложению к постановлению Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) подпункт 2.2 пункта 2, пункты 21, 28, 3 признать утратившими силу;

2) подпункт 4.3 пункта 4 признать утратившим силу.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Хабаровского края от 16 октября 2020 г. №444-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края";

пункт 2 постановления Правительства Хабаровского края от 18 декабря 2020 г. № 555-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 22 марта 2021 г., за исключением пункта 3, подпункта 2 пункта 4 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 апреля 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







