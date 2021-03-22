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22 марта 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2021 года № 30 "О продлении отдельных мер, принятых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, режиме самоизоляции отдельных категорий граждан, внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Дата подписания 20 марта 2021 г.
Опубликован 22 марта 2021 г.
Вступает в силу 1 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2021 года № 12 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2020 года № 144 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 " О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 6 февраля 2021 года, от 5 марта 2021 года, от 19 марта 2021 года постановляю:

1. Продлить до 30 апреля 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 % мест, деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2021 года № 12 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года № 20 "О продлении режима обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан, возобновлении концертной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных подпунктами 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее также - постановление № 29), а также действие подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления № 29.

2. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременным женщинам придерживаться режима самоизоляции.

3. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

3.1. Подпункты 2.1, 2.5 пункта 2 признать утратившими силу.

3.2. В пункте 5:

3.2.1. Подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:

"5.1.1. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образований автономного округа, за исключением:

5.1.1.1. Выездов членов спортивных сборных команд автономного округа, профессиональных спортивных клубов, а также лиц, направляемых на физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.

5.1.1.2. Выездов детей, имеющих место жительства в автономном округе, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, участников международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских общественных движений, в соответствии с региональной квотой в федеральные государственные бюджетные учреждения "Всероссийские детские центры "Орленок", "Смена", "Международный детский центр "Артек".".

3.2.2. Подпункт 5.1.5 признать утратившим силу.

3.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг осуществлять проверки достоверности сведений о показаниях установленных в жилых помещениях индивидуальных приборов учета и их состояния с применением дистанционных технологий без поквартирного обхода.".

3.4. Подпункт 18.7 пункта 18 признать утратившим силу.

3.5. Приложение 4 признать утратившим силу.

4. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 8 утратившим силу.

5. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменения, признав пункт 4, абзац второй пункта 9.1 утратившими силу.

7. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

8. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2020 года № 144 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в пункте 5 слова "в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) организаций, реализующих услуги в сфере торговли, общественного питания, за исключением следования в организации, осуществляющие образовательную, спортивную, культурную деятельность" словами "в помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, площадью от 800 кв.м и организациях общественного питания".

9. Внести в подпункт 3.2 пункта 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 января 2021 года № 12 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив слова "в целях формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов с привлечением зрителей не более 25 %" словами "с привлечением зрителей не более 50 %".

10. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Призывной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 22 марта 2021 года внести в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для утверждения защитный протокол проведения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре медицинских обследований и вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2021 году.

11. Пункты 1-9 настоящего постановления вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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