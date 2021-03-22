Иван Дорн записал новую музыку для заставки перезапуска "Ну, погоди!"

Перезапуск легендарного анимационного сериала "Ну, погоди!" принимает всё более и более модные абрисы: над музыкальной стороной шоу призван поработать 32-летний певец, автор песен и актер Иван Дорн.

Как уточнено ТАСС, артист создал новую аранжировку для трека "Водные лыжи" венгерского композитора Тамаша Деака. Мелодия будет, как и прежде, звучать в заставке шоу. Премьера которого намечена на этот год.

Согласно пояснению пресс-службы "Союзмультфильма", "из всех популярных исполнителей именно стиль Дорна, мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии" лучше всего подходит в обновленному "Ну, погоди!".

Кроме того, авторы музыкального издательства Дорна Masterskaya поработают и над другими композициями для перезапуска мультфильма. Так как "прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект", - сказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Дорн также прокомментировал проект, отмечая, что хотел "сохранить аутентичность и атмосферу композиции, придав ей новое звучание". "Мы поставили себе задачу - уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака, абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз", - заверяет Иван.

Над свежими эпизодами "Ну, погоди!" на "Союзмультфильме" начали работать в 2020 году, в первом сезоне обещаны 52 серии.

Тамашу Деаку сейчас 92 года. Музыкант - автор полусотни поп-композиций и десятков произведений иного рода, включая музыку к балетам, мультфильмам и симфонии.