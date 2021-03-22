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Иван Ургант заявил, что заболел коронавирусом

Новости
    22.03.2021, 11:59
Текст:   Олег Усков

Иван Ургант, 42-летний российский теле- и радиоведущий, актер, певец, продюсер, сценарист и так далее, сообщил, что заразился коронавирусом.

Такое заявление артист сделал через Twitter. Где написал: "Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи".

Без дальнейший разъяснений.

Иван Ургант родился в 1978 году. Внук Нины Ургант и Льва Милиндера. Карьеру на ТВ начал в конце 90-х на Пятом канале - как ведущий "Петербургского курьера". В кино - с середины 90-х. Где наиболее известен по серии "Ёлки".

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