Иван Ургант заявил, что заболел коронавирусом

Иван Ургант, 42-летний российский теле- и радиоведущий, актер, певец, продюсер, сценарист и так далее, сообщил, что заразился коронавирусом.

Такое заявление артист сделал через Twitter. Где написал: "Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи".

Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

Без дальнейший разъяснений.

Иван Ургант родился в 1978 году. Внук Нины Ургант и Льва Милиндера. Карьеру на ТВ начал в конце 90-х на Пятом канале - как ведущий "Петербургского курьера". В кино - с середины 90-х. Где наиболее известен по серии "Ёлки".