Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"

Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала власти республики заказать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и начать ее использование, не дожидаясь одобрения европейского регулятора.

"Мы могли бы уже сейчас заказать российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину, не дожидаясь решения Европейского союза", - заявила Ле Пен. По ее мнению, если для выхода из кризиса необходимо привить население, этот процесс надо максимально ускорить. "А для этого нужно расширить доступ к вакцинам", - отметила политик.

По ее словам, с нынешними темпами вакцинации коллективного иммунитета не удастся достигнуть даже к осени. "Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни. Это также помогло бы быстрее восстановить экономику", - заявила Ле Пен.

Она призвала последовать примеру других стран, которые сертифицировали вакцины на национальном уровне.

В то же время она раскритиковала "произвольный характер принимаемых властями решений" об ограничениях. По ее словам, которые приводит BFMTV, люди не понимают смысла предпринимаемых мер, которые "больше похожи на наказание, чем способы защитить здоровье".