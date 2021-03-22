Минпромторг разработает закон о стимулировании "зеленого" судоходства

"Предлагается разработать и принять федеральный закон, предусматривающий внесение изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые обеспечили бы применение стимулирующих мер административного и экономического характера для использования новых технологий в судостроении и судоходстве. Примером таких норм может быть, установление зависимости величины портовых сборов от "экологичности" судна", - говорится в размещенных материалах.

В частности, суда должны использовать топливо с низким содержанием таких загрязняющих веществ, как сера, азотистые соединения, электроэнергию из береговых источников питания, а также выполнять все международные и национальные нормы в области защиты окружающей среды от загрязнения с судов. Также на законодательном уровне предлагается предусмотреть преференции для "зеленых" судов при определении очередности захода судов в морские порты и очередности постановки к причалу, поясняют в Минпромторге.

Преференции будут предусмотрены и для судостроителей. Мерами государственной поддержки, например, утилизационными грантами, субсидированием процентной ставки по кредитам на строительство судов и субсидированием лизинговых выплат в первую очередь смогут воспользоваться производители "зеленых" судов.

Как поясняют в Минпромторге, в России сейчас не существует законодательных норм, каким-либо образом стимулирующих применение зеленых технологий в судоходстве. При этом, морским транспортом перевозится до 90% грузов в мировой торговле и он вносит существенную лепту в загрязнение окружающей среды в виде сбросов в океан замазученных вод, мусора, выбросов в атмосферный воздух выхлопных газов от судовых двигателей.

Требования международных конвенций носят рекомендательный характер и не распространяются на уже построенные суда. Многие страны вводят собственные национальные требования по сокращению загрязнения окружающей среды. Процесс применения дружественных к окружающей среде техник и технологий в области торгового мореплавания получил неформальное название "зеленое судоходство". Наиболее востребованными инновационными направлениями в области зеленого судоходства являются применение газомоторного топлива, использование электродвижения с зарядкой батарей от береговых источников, применение техник и технологий, существенно понижающих энергопотребление на единицу проделанной работы, отметили в Минпромторге.