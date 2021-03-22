Указ губернатора Новгородской области от 22 марта 2021 года № 110 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Новости

Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 21:35
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 21:20
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 20:49
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 20:41
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 20:19
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 20:18
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 20:15
Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 марта 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 22 марта 2021 года № 110 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 22 марта 2021 г.
Опубликован 22 марта 2021 г.
Вступает в силу 23 марта 2021 г., 1 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить пункты 32, 258, 259, 2510, 2511, 2512;

1.2. Заменить в пункте 20 слова "не более 50 человек" на "не более 75 человек";

1.3. В приложении № 1 к названному указу:

1.3.1. Заменить в графе 3 строк 1, 4 слова "не более 100 человек" на "не более 150 человек", "не более 50 человек" на "не более 75 человек";

1.3.2. Исключить в графе 2 строки 2 слова ", детских игровых комнатах, расположенных в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах, в объектах общественного питания".

2. Указ вступает в силу с 23 марта 2021 года, за исключением подпункта 1.3.2 указа. Подпункт 1.3.2 указа вступает в силу с 01 апреля 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией