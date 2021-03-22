Указ губернатора Новгородской области от 22 марта 2021 года № 110 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить пункты 32, 258, 259, 2510, 2511, 2512;

1.2. Заменить в пункте 20 слова "не более 50 человек" на "не более 75 человек";

1.3. В приложении № 1 к названному указу:

1.3.1. Заменить в графе 3 строк 1, 4 слова "не более 100 человек" на "не более 150 человек", "не более 50 человек" на "не более 75 человек";

1.3.2. Исключить в графе 2 строки 2 слова ", детских игровых комнатах, расположенных в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах, в объектах общественного питания".

2. Указ вступает в силу с 23 марта 2021 года, за исключением подпункта 1.3.2 указа. Подпункт 1.3.2 указа вступает в силу с 01 апреля 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







