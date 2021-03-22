Около 18 тысяч человек из-за наводнений эвакуировали в Австралии

Из-за сильных наводнений в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии свои дома были вынуждены оставить около 18 тысяч жителей. Паводки вызвали ливни, которые начались еще в минувшую пятницу, рассказала премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.

По ее словам, около 15 тысяч человек эвакуировано в регионе Побережье Мид-Норт, еще примерно три тысячи эвакуаций проведено в районе Сиднея. Власти штата развернули временные центры для пребывания людей, пишет РИА Новости.

Из-за непогоды закрыто более 200 школ в штате, перекрытыми или недоступными оказались многие дороги. Представители пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса заявили, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".