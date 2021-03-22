Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей

В феврале средства населения в банках (без учета счетов эскроу) увеличились на 118 млрд руб. (+0,4%) после сезонного оттока в январе (-2,7%), сообщает Банк России в бюллетене о развитии банковского сектора.

При этом росли текущие счета (+321 млрд руб., или +2,9%), в то время как срочные вклады снижались (-202 млрд руб., или -1%), в том числе из-за низких ставок (средняя максимальная ставка топ-10 банков держится на уровне 4,5%). В январе депозиты физлиц сократились на 85 млрд рублей (за весь прошлый год - на 1,7 трлн рублей, или на 7,3%).

Как отмечала "РГ", вслед за повышением ключевой ставки, решение о котором ЦБ РФ принял на прошлой неделе, банки могут начать плавное повышение ставок по депозитам.