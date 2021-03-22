Полиция применила газ для разгона масштабного карнавала в Марселе

Полиция применила слезоточивый газ для разгона нелегального карнавала в центре Марселя. Задержаны семь человек, один из которых бросил в стражей порядка стеклянную бутылку.

По данным газеты Charente Libre, в карнавале приняли участие почти семь тысяч человек. Одетые в яркие костюмы люди собрались на площади Жана Жореса. Потом они заняли улицу Канбьер, где спустя некоторое время начали жечь костры. Видео с места событий размещено в Twitter. На кадрах лишь единицы в масках. Дистанцию также никто не соблюдает. "Полная безответственность в разгар кризиса в сфере здравоохранения", - подчеркнули в полиции.

Напомним, в ночь на 20 марта в 16 департаментах Франции были введены новые ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Почти месяц будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. От дома можно удаляться на 10 км без необходимости носить при себе объяснительную с уважительной причиной, информирует ТАСС.