Предупредит о болезни: Эксперты рассказали о тайных знаках кошек

По словам ветеринарного врача-невролога, врача поведенческой медицины Людмилы Кониковой, кошки не так развиты интеллектуально, как многим кажется, они не понимают причинно-следственных связей.

Стоит помнить, что у животных на первом месте инстинкты. В том числе у ласковых и милых домашних кошек. "Они не имеют моральных принципов, ценностей и социальных установок в отличие от людей", - отметила специалист.

При этом кошки достаточно самодостаточны, следят за границами, и не любят навязчивых поглаживаний. Как от хозяев, так и от незнакомых людей. Так, не стоит злиться на кошку, которая пришла полежать с вами рядом на диване и ударила вас лапой или попыталась укусить в тот момент, когда вы решили ее погладить. Животное попросту не настроено на прикосновения - следует отнестись к этому с пониманием. Об этом пишет aif.ru.

Зоопсихолог, ветеринарный врач, специалист по коррекции поведения кошек Елена Мельникова предупредила, что агрессия кошек часто связана со стрессовой ситуацией, внезапным страхом. И тут провокатором может стать сам человек, наступив, например, животному на хвост. При этом попытка успокоить питомицу может вызвать опять же агрессию из-за стресса. Поэтому испуганную кошку лучше всего оставить одну - дать ей время прийти в себя, порекомендовала врач. Кроме того, никогда не надо делать в сторону животного резких движений.

Также причинами "странного поведения" кошек могут быть их болезни - щитовидной железы (гипотиреоз), разновидности эпилепсии или опухоли головного мозга. Особенно это проявляется у взрослых животных. В этом случае агрессия сигнализирует о том, что нужно показать питомца специалисту.