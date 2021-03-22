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Рубрика: В мире

Протесты в Бристоле переросли в потасовки с полицией

Двое полицейских госпитализированы с переломами после столкновений с протестующими в британском Бристоле. Об этом сообщили представители полиции региона Эйвон и Сомерсет.

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"Один из сотрудников получил перелом руки, у другого оказались сломанными ребра. Сейчас оба находятся в больнице, - приводит подробности РИА Новости. Во время акции поврежденными оказались и два полицейских автомобиля, а также окна в участке стражей порядка".

Участников погромов привлекут к ответственности, отметили в полиции. Акция протеста в центре Бристоля прошла накануне. Несколько сотен человек выступили против расширения полномочий полиции на митингах. Мирная акция переросла в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику, поджигали машины.

Волнения в минувшие выходные прокатились по Европе. Акции протеста против введенных из-за коронавируса ограничений прошли в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии и еще ряде стран.

В мире Европа Великобритания

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