Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V"

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19, в частности, возможности использования вакцины от коронавируса "Спутник V".

Кроме того, Путин в разговоре с главой Евросовета дал оценку неудовлетворительному состоянию отношений между РФ и ЕС, сообщили в Кремле.

"С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили политическое урегулирование конфликта на Украине, ситуацию в Беларуси и некоторые другие актуальные темы.