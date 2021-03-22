Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19

России нужна надежная модель взаимодействия для защиты граждан от угроз, подобных коронавирусу. Об этом заявил президент РФ на совещании по вопросам вакцинации.

"Нам нужна устойчивая, надежно работающая модель, которая надежно защитила бы граждан России, страну от возможных вариантов подобного рода угроз, с которыми мы столкнулись в связи с распространением коронавируса", - сказал Владимир Путин.

Центр, академические институты и промышленность, "эта триада должна работать эффективно и в будущем", подчеркнул президент. "Тем более что мы увидели, насколько это серьезный вызов для всего мира и для нашей страны - распространение инфекции подобного рода и такими угрожающими темпами", - заметил он.