Стало известно о состоянии ребенка, найденного рядом с умершей матерью

Жизни ребенка, найденного в одной из квартир Москвы, ничто не угрожает. После выписки из больницы будет принято решение о том, где девочка будет проживать в дальнейшем. Сотрудники соцзащиты находятся на связи с бабушкой, в том числе оказывают ей психологическую поддержку, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Напомним, 20 марта в квартире жилого дома было обнаружено тело 38-летней женщины. А рядом находилась ее годовалая дочка. По предварительным данным, женщина скончалась несколько дней назад. Причину смерти определят эксперты. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья является многодетной, старшие дети проживают с отцом.