В Калуге бабушка с сыном организовали наркопритон

В Калуге бабушка и ее сын организовали в квартире наркопритон. Туда можно было прийти как со своим зельем, так и купить наркотические вещества на месте, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Информация о наркопритоне в областном центре была получена сотрудниками регионального УНК. Когда оперативники нагрянули в квартиру, информация подтвердилась. На месте были обнаружены шприцы, курительные приспособления и белый порошок, который направлен на исследование.

По версии следствия, притон организовали 68-летняя жительница Калуги и ее 44-летний сын. Туда могли прийти наркозависимые граждане для употребления запрещенных веществ как внутривенно, так и в виде курительных смесей. В полиции подчеркивают, что квартира для этих целей предоставлялась регулярно. Причем пенсионерка и ее сын часть наркотиков приобретали сами, а часть приносили с собой "гости".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сами фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до шести лет лишения свободы.