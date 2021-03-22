В Подмосковье перед судом предстанут шесть членов этнической банды

Следственный комитет по Московской области закончил расследование и отправил в суд дело об этнической банде, которая несколько лет действовала на территории Подмосковья.

На скамью подсудимых сядут шесть человек, граждан иностранного государства. Они вымогали деньги у своих соотечественников, честно работающих в регионе. Несогласных платить дань бандитам просто убивали.

Один только список страшных уголовных статей, предъявленный этим гражданам, показывает, насколько опасной была банда. В списке уголовных статей убийства, покушения на убийства, вымогательство, незаконный оборот оружия.

Датой появления банды следствие называет 2016 год. Тогда гражданин одного из соседних государств создал на территории Московского региона вооруженную группу для вымогательства денег.

Вот что рассказывает корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий: "Для участия в банде этот человек привлек своих соотечественников. Члены этической группировки действовали с 2016 по 2018 годы и получали от нескольких предпринимателей - владельцев торговых точек на рынке - за общее покровительство деньги. Получалось не меньше 100 тыс. рублей ежемесячно".

Но платить согласились не все. В начале 2018 года один торговец отказался платить членам банды. В марте 2018 года в Москве в машину этого несогласного стреляли прямо на ходу. Но мужчина выжил. А спустя несколько месяцев - 21 ноября 2018 года - этого человека убили на автостоянке города Видное. В коммерсанта выпустили семь пуль.

В СК рассказывают, что расследование уголовного дела было очень сложным. В первую очередь ввиду проведения следователем и оперативными сотрудниками объемной работы по установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям, а также тем, что ими оказались граждане другого государства. Только одних экспертиз пришлось провести 25 штук.

Прокуратура полностью согласилась с работой следствия.