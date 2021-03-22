Экс-замминистра здравоохранения Якутии оправдана судом

Якутский городской суд в понедельник вынес оправдательный приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой, которую обвиняли в превышении должностных полномочий и даче ложных показаний.

Уголовное дело в отношении Вербицкой было возбуждено в 2019 году. Ей инкриминировали превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов республиканской больницы. На время расследования суд отстранил ее от должности и избрал в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Позже к числу предъявленных ей обвинений добавили дачу ложных показаний в суде.

По всем пунктам обвинения Людмилу Вербицкую оправдали полностью.

"Оправдательный приговор. Подробности позже. По обеим статьям бывшего замминистра здравоохранения республики оправдали в связи с отсутствием в деянии состава преступления", - цитирует РИА Новости заместителя начальника организационно-правового отдела городского суда Николая Сизых.