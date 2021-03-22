В Бурятии грабители музея осуждены за кражу уникальных экспонатов

В Бурятии вынесли приговор грабителям музея, которые похитили ценные экспонаты на 2,5 миллиона рублей.

Ночью 14 сентября 2018 года двое мужчин выманили сторожа из Кяхтинского краеведческого музея, связали его и проникли в здание.

Они похитили уникальные предметы. Среди них - татурга (бурятский женский головной убор в виде кокошника, украшенный разными камнями и монетами) стоимостью не менее 2,5 миллиона рублей, бусы костюма семейских Забайкалья, которые оценивают более чем в 23 тысячи рублей.

Воры повредили татургу, срезав с нее бусины и монеты, а жесткую основу выбросили. Они также срезали нити бус, приведя их в непригодное состояние. Оба предмета представляли собой историческую, научную, художественную и культурную ценность, к тому же были в единственном экземпляре.

"Суд приговорил каждого к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

Осужденные добровольно компенсировали сторожу стоимость лечения и моральный вред. Кроме того, частично восполнили ущерб, причиненный музею.