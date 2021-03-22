В ЕАО ищут кандидатов на должность главы Смидовичского поселения

В Еврейской автономной области ищут кандидатов на должность главы Смидовичского городского поселения. Прежний руководитель местной администрации Светлана Новикова написала заявление об отставке по собственному желанию.

Новикова подала в отставку во время визита в поселок Смидович заместителя председателя правительства - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Решение о поездке было принято из-за жалоб на действия администрации поселения.

"Я уверен в том, что губернатору Еврейской автономной области надо посоветоваться с людьми, найти нового сильного главу, который будет действительно служить людям. В поселении сложилась сложная ситуация, но многое можно сделать, если ты действительно на это настроен", - заявил Юрий Трутнев.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что отставку главы должны принять местные депутаты.

Возглавить Смидовичское городское поселение уже выразили желание три человека.