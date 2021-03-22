В Приамурье двух женщин осудили на 27 лет за убийство

В Благовещенске две женщины были признаны виновными в убийстве по предварительному сговору (пункт "ж" части второй статьи 105 УК РФ).

По данным следствия в январе прошлого года одна из обвиняемых распивала алкоголь в компании сожителя и своей подруги. Когда мужчина заснул, женщина пожаловалась на него, рассказав, что он часто обижает ее и выгоняет из квартиры. В итоге злоумышленница предложила убить обидчика.

"Женщина, стащив потерпевшего на пол, попыталась его задушить. Затем ее подруга принесла из кухни нож, которым несколько раз ударила жертву. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте", - сообщает прокуратура Амурской области.

Спустя некоторое время в квартиру зашел знакомый убитого и поинтересовался, где находится его приятель. Одна из подсудимых несколько раз ударила его ножом в грудь, но мужчина сумел убежать.

В итоге суд приговорил подруг к 17 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.