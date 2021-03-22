В Приморье арестован глава Фонда капремонта жилья

Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрей Горелов арестован на два месяца по решению суда, сообщает "Интерфакс".

Он подозревается в превышении должностных полномочий (часть первая статьи 286 УК РФ).

В частности, следователи полагают, что задержанный в пятницу Горелов покровительствовал фирме по продаже строительных материалов. В связи с этим были нарушены права другой компании-подрядчика, капитально ремонтировавшей дом на улице Пушкина в Уссурийске. Эта компания не получила вовремя оплату в размере 42,2 миллиона рублей за ремонт и не смогла своевременно закупить необходимое количество стройматериалов для ремонта другого многоквартирного дома. И за это на нее были наложены штрафные санкции.