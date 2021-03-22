Во Владивостоке 94 жилых дома остались без отопления из-за аварии

Во Владивостоке 94 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях в районе улице Борисенко. Прокуратура Первомайского района начала проверку по этому факту, сообщается на сайте краевого ведомства.

Ремонтные работы уже ведутся. Проверка должна дать оценку техническому состоянию тепловых сетей, исполнению обязанности по их содержанию и проведению планового ремонта, а также сроки устранения аварийного отключения отопления.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.