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22.03.2021 08:53
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке 94 жилых дома остались без отопления из-за аварии

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке 94 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях в районе улице Борисенко. Прокуратура Первомайского района начала проверку по этому факту, сообщается на сайте краевого ведомства.

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Ремонтные работы уже ведутся. Проверка должна дать оценку техническому состоянию тепловых сетей, исполнению обязанности по их содержанию и проведению планового ремонта, а также сроки устранения аварийного отключения отопления.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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