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Рубрика: Экономика

Почта Банк прокомментировал скандал с пенсионеркой в Энгельсе

Текст: Василий Кошкин

Почта Банк прокомментировал скандал, случившийся в городе Энгельс Саратовской области, где в отделении принесли пенсионерку на носилках. В кредитной организации отметили, что предлагали родным клиентки несколько вариантов решения проблемы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В банке заявили журналистам, что в отделение обратилась дочь клиентки, которая запросила выписку по счету. Девушка пояснила, что сама женщина не может прийти в банк по состоянию здоровья.

"По законодательству банк не имеет права предоставлять информацию по счету клиента третьим лицам. Это делается для предотвращения мошенничеств, так как злоумышленники часто обращаются в банки под видом родственников", - пояснили в Почта банке.

Сотрудница кредитного учреждения предложила несколько способов решения проблемы: оформить нотариально заверенную доверенность либо установить пенсионерке мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету самостоятельно.

"Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путем - они принесли тяжело больную женщину в банк. Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация и надеемся, что больше никто не будет так поступать со своими родными", - добавили в банке, посоветовав клиентам и их родственникам оформлять доверенности на действия со счетом.

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