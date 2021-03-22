Господдержка новосибирских аграриев повысит эффективность производства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил направления развития аграрного производства и подготовки к весенне-полевым работам в регионе.

- Темпы развития нашего агропромышленного комплекса достаточно высокие, но нам есть куда стремиться. Основной тренд, по которому нужно выстраивать развитие, - это повышение эффективности сельхозпроизводства, увеличения собственной переработки сельхозпродукции. 2021 год - это год серьезного ускорения нашей работы по повышению интенсивности и эффективности сельхозпроизводства, и все меры поддержки, которые мы сегодня оказываем аграриям, а это меры финансовой, организационной, методической, информационной поддержки сельхозпроизводителей должны быть сконцентрированы на повышении эффективности, - сказал губернатор на оперативном совещании в областном правительстве.

По данным заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, в этом году посевная площадь увеличится на 28,4 тысячи гектаров к уровню 2020 года и составит 2,29 миллиона гектаров. Более половины этой площади (1,49 миллиона гектаров) придется на зерновые и зернобобовые культуры. Вырастут и посевные площади технических культур.

Для организованного проведения весенне-полевых работ и доведения господдержки до сельхозтоваропроизводителей 10 марта губернатор подписал постановление "О мерах по обеспечению проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году". Существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - это 6,2 миллиарда рублей, на приобретение ГСМ - два миллиарда рублей, запасных частей - 905 миллионов рублей, семян сельскохозяйственных культур - 900 миллионов рублей.

Господдержка предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области", утвержденной постановлением правительства региона. Объем финансирования составит 1,65 миллиарда рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 549 миллионов рублей, областного бюджета - 1,1 миллиарда рублей. Минсельхоз Новосибирской области с начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам уже направил аграриям 481 миллион рублей в качестве господдержки.

Справка "РГ"

В 2020 году Новосибирская область внесла максимальное количество минеральных удобрений за последние 30 лет - свыше 100 тысяч тонн, что почти в три раза выше уровня 2016 года. В 2021 году уже приобретено 68 тысяч тонн, или 65 процентов к плану. В текущем году планируется приобрести 1065 единицы техники на общую сумму более шести миллиардов рублей, в том числе 222 трактора и 96 посевных комплексов.