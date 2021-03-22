На Алтае бизнесмена обвинили в краже 10 млн при ремонте Чуйского тракта

В Барнауле Центральный районный суд вынес решение об аресте руководителя строительной компании, участвовавшей в модернизации главной трассы региона - Чуйского тракта. Как передает ТАСС, предпринимателя подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей.

По данным предварительного следствия, директор ООО "Энергострой" заключил госконтракт с управлением дорог "Алтай" в рамках федерального целевого проекта по развитию транспортной системы страны. В частности, компания должна была установить вдоль участка трассы систему искусственного освещения.

Для этих работ, по данным краевого управления ФСБ, глава подрядной организации закупал материалы, не соответствующие требуемому качеству. А по исполнительным документам с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ подозреваемый получил и похитил свыше 10 миллионов рублей.

Ему предъявлено обвинение по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители проверяют причастность других лиц к совершению преступления.