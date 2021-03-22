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22.03.2021 12:30

В АО "РЭС" отметили рост показателей надежности в осенне-зимний период

Специалисты акционерного общества "Региональные электрические сети" подвели промежуточные итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2020-2021 годов.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В это время электросети подвергаются всевозможным испытаниям на прочность - от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок, обусловленных многократно возрастающим энергопотреблением из-за повсеместного использования электрообогревателей. И эта зима особенно придирчива к энергетикам - штормовые предупреждения об ухудшении погодных условий следуют одно за одним. Аномальное похолодание ниже 40 градусов Цельсия, штормовой ветер до 27 м/с, сильные метели, гололедные явления, отложения мокрого снега - это далеко не полный перечень "капризов природы", которым противостояли оперативные службы АО "РЭС". И надо отметить - вполне успешно!

За период с ноября 2020 года по январь 2021 года из-за погодно-климатических явлений в сетях АО "РЭС" произошло всего 56 технологических нарушений, что почти на 40 процентов ниже уровня за аналогичный период 2019-2020 годов.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО "РЭС". Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, на 100 процентов укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, а оперативный персонал предприятия подтвердил готовность к прохождению отопительного сезона в ходе командно-штабных учений и общесетевой противоаварийной тренировки.

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в ОЗП 2020-2021 годов продолжается выполнение ряда целевых программ, которые направлены на замену существующего оборудования, более передовым, изготавливаемым из современных материалов по новейшим технологиям, что позволяет значительно снизить аварийность.

Надежная работа электросетевых объектов предприятия в период прохождения ОЗП неоднократно отмечалась органами власти, в том числе в рамках ряда межведомственных совещаний по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Все это позволило АО "РЭС" в течение текущего осенне-зимнего периода успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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