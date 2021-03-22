В Кузбассе возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС

Уголовное дело возбуждено после взрыва на заправочной станции по улице Транспортной в Новокузнецке.

ЧП произошло сегодня днем. По предварительным данным, оно было спровоцировано возгоранием заправочной колонки. Внутри резервуара для хранения топлива воспламенилась топливно-воздушная смесь. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров. Люди, к счастью, не пострадали. Пожар ликвидировали представители подразделения МЧС.

На место происшествия прибыл прокурор Центрального района Новокузнецка Илья Платов (ведомство начало проверку), а также следственная группа. Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев. Документация, касающаяся работы АЗС, будет изъята.

- В рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предстоит провести пожарно-техническую экспертизу. Она установит точную причину возгорания, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. - Следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, выполняются под контролем руководства областного следственного управления. Организована и проверка по факту халатности представителей контролирующих органов.