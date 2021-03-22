В Осетии шестимесячная девочка утонула в ванной

Следственный отдел следственного управления СК РФ Северной Осетии по Моздоку проверяет обстоятельства гибели шестимесячного ребенка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка утонула в ванной, когда купалась с мамой.

- 21 марта 2021 года днем в одном из частных домовладений в городе Моздоке в ванной комнате мать купалась вместе со своим шестимесячным ребенком и уснула. В результате девочка утонула, - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.