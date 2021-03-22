Создан Консорциум университетов Северного Кавказа

В Железноводске состоялось подписание Соглашения о создании Консорциума университетов "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов". Его создание поддержали ректоры 17 вузов, представляющие все субъекты СКФО.

Консорциум - объединение вузов Северного Кавказа для достижения научных, образовательных, управленческих, социальных и культурных целей. Инициатором создания выступил Северо-Кавказский федеральный университет.

- Это замечательная инициатива. В рамках Консорциума предполагается интенсивный обмен студентами, преподавателями, практиками и знаниями. Все вузы СКФО очень разные, и у каждого учебного заведения есть своя изюминка и специфика, которой они могут поделиться, - прокомментировал появление нового объединения вузов помощник полномочного представителя президента в СКФО Сергей Стариков.

Деятельность Консорциума будет направлена на формирование конкурентоспособной вузовской среды, а также на содействие регионам в разработке механизмов закрепления выпускников с привлечением всех заинтересованных сторон. Данная инициатива была презентована и поддержана на Совете при полномочном представителе президента в СКФО, который состоялся 10 декабря 2020 года.

- Наш университет провел исследования, касающиеся формирования человеческого капитала на Северном Кавказе, - рассказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - В результате выяснилось, что происходит ежегодный отток молодежи с территории Северного Кавказа. Для решения этого вопроса мы предложили консолидировать усилия академического сообщества округа с целью выработки решений, связанных с повышением конкурентоспособности, а также созданием комфортной среды в субъектах округа для выпускников вузов.

На церемонии подписания принято решение о назначении председателем совета Консорциума вузов СКФО ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом